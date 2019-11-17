Обзор официального сайта Алиэкспресс на русском с ценами в рублях

Алиэкспресс (англ.: AliExpress) — это всемирный интернет-магазин с ассортиментом свыше 100 миллионов товаров. Торговая площадка — одно из подразделений компании Alibaba.com, которая успешно работает на рынке B2B с конца ХХ века. Интернет-версия была запущена намного позднее, но успела набрать обороты и завоевать немалую аудиторию покупателей и продавцов. Площадка AliExpress – это онлайн мост, протянутый из Китая, Индии и Турции к покупателям со всего мира, в том числе из России.

Как узнать – официальный сайт Алиэкспресс или нет?

В 2018 году было обнаружено порядка трехсот адресов в Интернете, схожих с популярной площадкой AliExpress. Как же точно определить настоящий ресурс интернет-площадки:

Внимательно проверяем адресную сроку при вводе. Если в ее названии присутствуют тире, точки и любые добавочные знаки – это подделка. Настоящий адрес только такой — aliexpress.com .

. В некоторых случаях веб-адрес может немного отличаться, но во всех дополнительных настоящих интернет-ресурсах должна присутствовать вставка aliexpress.com (это могут быть подборки распродаж или молы).

Авторизируемся в личном кабинете. При этом не вводить свои логин/пароль. Этот способ подойдет когда ранее уже проводились сделки через кабинет покупателя. Фальшивый сайт не пропустит и выдаст ошибку, либо предложит зарегистрироваться.

Основные преимущества магазина Алиэкспресс

У интернет-площадки есть немало плюсов, среди которых можно выделить следующие:

Уникальные товары в большом ассортименте.

Поиск нужной продукции отличается простотой и удобной навигацией по сайту.

Возможность получать купоны и скидки.

Бесплатная доставка, которая предоставляется на три четверти всего ассортимента.

Безопасность всех сделок – начиная с онлайн платежей и заканчивая защитой покупателей на приобретенный товар.

Отслеживание посылок по трек-номеру.

Поддержка валют. Оплата заказов в различных денежных единицах.

Возможность выбора товаров по введенным параметрам.

Возможности личного кабинета покупателя Алиэкспресс

Наличие своего аккаунта в этом магазине, предоставляет покупателю дополнительные возможности и расширенный функционал.

В ЛК пользователя удобно расположена самая важная информация — данные о покупках и оплате заказов. Тут же можно отследить, как происходит доставка, и решить возможные споры между продавцом и покупателем.

В панели управления личного кабинета так же есть удобная навигация по разделам:

Мои заказы. В нем можно получить полноценную информацию о состоянии заказов, оформленных пользователем.

В нем можно получить полноценную информацию о состоянии заказов, оформленных пользователем. Центр сообщений. Сервис выхода на связь с продавцом и службой поддержки (горячая линия Алиэкспресс).

Сервис выхода на связь с продавцом и службой поддержки (горячая линия Алиэкспресс). Мои желания. Место, где собираются понравившиеся клиенту товары.

Место, где собираются понравившиеся клиенту товары. Любимые магазины. Есть возможность собрать в одном месте именно тех продавцов, чьи товары в приоритете.

Мои купоны. Алиэкспресс периодически дарит покупателям скидочные купоны за совершенные ранее сделки, или по случаю проводимых акций. В этом разделе все они собраны вместе, и их можно использовать в удобный момент.

Алиэкспресс периодически дарит покупателям скидочные купоны за совершенные ранее сделки, или по случаю проводимых акций. В этом разделе все они собраны вместе, и их можно использовать в удобный момент. Мои баллы. Участие в промо-акциях приносит пользователю сайта призовые бонусные баллы, которые собираются в данном разделе.

Участие в промо-акциях приносит пользователю сайта призовые бонусные баллы, которые собираются в данном разделе. Мой Alipay. Это собственная платежная система Aliexpress. Зарегистрировавшись необходимо добавить в учетные данные платежную карту. По принципу работы эта система схожа с PayPal.

Как войти в личный кабинет на Алиэкспресс

Чтобы зайти на официальный сайт Алиэкспресс, на верхней панели закладок найдите кнопку входа в кабинет покупателя. Поэтапно опишем ваши дальнейшие действия, в зависимости от типа входа — с логином и паролем, по номеру мобильного телефона или через свой аккаунт в социальной сети:

Вход с логином и паролем. В открывшейся форме ввести логин (электронная почта) и пароль.

В открывшейся форме ввести логин (электронная почта) и пароль. Вход по номеру мобильного телефона. Можно войти в ЛК по номеру телефона. Для этого нажать на ссылку под кнопкой «Войдите» . В форме ввести цифры телефонного номера, если регистрация прошла через него и пароль.

Можно войти в ЛК по номеру телефона. Для этого нажать на ссылку под кнопкой . В форме ввести цифры телефонного номера, если регистрация прошла через него и пароль. Вход через социальные сети. Их значки расположены под формой входа в ЛК. Кликнув на знак соцсети, откроется таблица для ввода учетных данных от страницы в сети. Аккаунт Алиэкспресс автоматически привяжется к ней.

Регистрация и создание личного кабинета Алиэкспресс

При регистрации личного кабинета пользователя на сайте торговой площадки «Алиэкспресс», вся вводимая в анкете информация должна быть на английском языке. Такой ввод на латинице обусловлен тем, чтобы данные покупателя не искажались у продавца, если у него в системе отсутствует кириллица.

Важно: при регистрации кабинета пользователя – вся информация в анкете заполняется на английском языке (латиницей).

Итак, чтобы успешно пройти регистрацию, на главной странице сайта наведите курсор на изображение человека, всплывет окно для входа в ЛК. Сразу нажмите на «Регистрация». Сервис перекинет на форму для ввода данных, где вам потребуется ввести следующую персональную информацию:

Адрес электронной почты. Он станет идентификатором аккаунта на Алиэкспресс.

Он станет идентификатором аккаунта на Алиэкспресс. Имя и фамилия. Обязательно вписываются на латинице.

Обязательно вписываются на латинице. Пароль. Его необходимо придумать самостоятельно и запомнить, либо записать для себя.

Его необходимо придумать самостоятельно и запомнить, либо записать для себя. Код с картинки. Он защищает от автоматической регистрации. Если не отображается, его нужно обновить соответствующей кнопкой.

Он защищает от автоматической регистрации. Если не отображается, его нужно обновить соответствующей кнопкой. Проставить галочку напротив надписи «Бесплатное членство на Aliexpress» .

После заполнения всех граф нажать на надпись «Создать Ваш профиль». Система сообщит об успешной регистрации и произойдет переход на главную страницу интернет-площадки.

Как восстановить пароль от личного кабинета Алиэкспресс

В случае утери учетных данных для входа в кабинет покупателя, пароль можно восстановить. Для этого нужно произвести ряд несложных действий:

На форме входа, после неудачной попытки, нажать «Забыли пароль» , система перекинет на центральный сайт Алибабы Alibaba.com (с Алиэкспрессом это единая система) и откроет форму для восстановления данных.

, система перекинет на центральный сайт Алибабы (с Алиэкспрессом это единая система) и откроет форму для восстановления данных. В поле логин вписать электронный адрес, а в графе «Проверить» — перевести мышкой вправо бегунок. Нажать кнопку запроса. Переход на страницу верификации.

— перевести мышкой вправо бегунок. Нажать кнопку запроса. Переход на страницу верификации. Ставим отметку «Проверить сейчас» .

. Следующий шаг – запрос проверочного кода. Его вышлют на почту, указанную ранее.

Этот код состоит из 6 цифр , которые нужно ввести в этой же форме и подтвердить. После этого необходимо придумать новый пароль, ввести его и кликнуть «Запросить» .

После совершения этих несложных действий по восстановлению, можно входить в магазин с новым надежным паролем.

Мобильное приложение Алиэкспресс — где скачать?

Поставщиком услуг разработана и внедрена мобильная версия интернет-площадки. По функциональности она не уступает ресурсу в браузере. В режиме реального времени можно совершать покупки, связываться с продавцами, консультироваться с операторами центра поддержки, оплачивать товары.

Мобильное приложение «AliExpress» предусматривает работу на базе 2 операционных систем.

Владельцы операционки Android могут скачать его в магазине PlayMarket .

. Те, чьи мобильные устройства поддерживают операционную систему IOS, найдут это приложение в AppStore .

Свежую версию мобильного приложения AliExpress можно скачать и на официальной странице www.activities.aliexpress.com/ru/appdownload.php. Приложение доступно для IPhone, IPad и Android.

Каталог товаров на Алиэкспресс в рублях

Одежда, электроника, товары для дома и миллионы других товаров представлены в онлайн каталоге. Установив русскоязычную версию сайта, можно легко сориентироваться в ценах на всю предложенную продукцию, так как денежной единицей послужит рубль и не придется проводить расчеты, переводя одну валюту в другую.

Каталожная продукция представлена строго по тематическим разделам, а сам каталог находится в левой половине главной страницы сайта Алиэкспресс.

Можно делать выбор по категориям представленных на площадке товаров. Причем каждая из них имеет подкасты, что позволяет не тратить лишнее время на поиск конкретной продукции.

Как в Алиэкспресс сделать цены в рублях: переключиться на русскую версию

Сайт интернет-магазина поддерживает несколько языков. Чтобы открыть его в русскоязычной версии, самый простой способ – зайти на уже переведенный официальный сайт Алиэкспресс на русском языке. Для этого предусмотрена ссылка в системе: ru.aliexpress.com.

Однако, не всегда такой способ помогает и сайт открывается на английском. В этом случае на основной странице Алиэксресс в правом верхнем углу панели закладок необходимо найти кнопку «Language», кликнув на нее, откроются все языковые версии. Выбрать нужную и нажать на нее. Автоматически произойдет загрузка главной страницы на русском языке, а все указанные на товары цены переведутся в рублевый эквивалент.

Гарантия безопасности сделки на Алиэкспресс

Интернет-ресурс AliExpress строго отслеживает все сделки купли-продажи и контролирует выполнение обязательных стандартов продавцами. За подобные нарушения правил торговли реализатор товаров лишается права на продолжение работы с ресурсом. Такой подход администрации сайта служит одной из возможностей для безопасности покупателя.

Все проводимые сделки на Алиэкспресс обеспечены надежной защитой при совершении онлайн оплаты с карты или иными способами.

Для вашей безопасности используются системы надежных секретных платежей. Администрация сайта гарантирует также сохранность и возврат переведенных средств покупателя, в случаях когда продукция не дошла до адреса, или товар оказался ненадлежащего качества.

Сами клиенты могут еще перед началом сделки обратить внимание на следующее:

Рейтинг продавца. Он указан в верхнем правом углу страницы, чем больше звезд – тем выше качество услуг. Эти оценки выставляют покупатели.

Он указан в верхнем правом углу страницы, чем больше звезд – тем выше качество услуг. Эти оценки выставляют покупатели. Отзывы покупателей. В тексте часто описаны интересные и важные детали.

В тексте часто описаны интересные и важные детали. Задать вопрос продавцу. У него можно уточнить любую информацию по товарам.

Бесплатная доставка Алиэкспресс — выгодно или нет?

Алиэкспресс предлагает два вида доставки: платная и бесплатная. Всю информацию об этом можно найти в карточке товара в графе «Доставка». Она находится под описанием характеристик продукта.

Условие доставки, в которые входят ее тип и наименование почтовой службы всегда можно посмотреть еще на этапе просмотра понравившегося товара.

Так же можно отсортировать товары в момент их поиска. Указать свою страну и проставить галочку в графе «Бесплатная доставка» .

Все товары отсортирует система и предложит только те, при отправлении которых никаких сборов за отправку и пересылку покупателю не будет.

Как связаться с Алиэкспресс: телефон горячей линии китайского интернет-магазина

У компании нет привычной телефонной связи. Несмотря на это покупатель может получить грамотную поддержку, благодаря использованию не менее эффективных способов связи.

Торговой площадкой их предусмотрено два:

Виртуальный чат. На русском языке с 8 до 20 часов можно связаться с оператором. Для начала диалога в верхней панели закладок нужно найти «Помощь» и войти в раздел «Центр помощи» . На этой странице справа находится мигающее окно чата в режиме онлайн.

На русском языке с 8 до 20 часов можно связаться с оператором. Для начала диалога в верхней панели закладок нужно найти и войти в раздел . На этой странице справа находится мигающее окно чата в режиме онлайн. Электронная почта. Круглосуточный прием заявок и именно сюда следует обращаться по вопросам, связанным с оплатой. Для обращения нужно заполнить все поля формы на русском языке.

Письменные обращения на электронную почту пишутся и обрабатываются отделом поддержки клиентов только на английском языке. Имеется тематическое разделение.